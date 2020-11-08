В России дали прогноз по развитию пандемии

Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора в беседе с обозревателем «Комсомолки» Александром Гамовым оценила прогнозы на развитие эпидемии в России.

По ее словам, в стране не увеличился удельный вес больных коронавирусной пневмонией в структуре выявленных инфицированных и заболевших людей. Но к ним прибавились те, у кого одновременно есть вирус ковида и симптомы сезонных острых респираторных вирусных заболеваний.

- Они всегда приходят, когда мы переохлаждаемся, не заботимся о себе так, как нужно. В это время, конечно, и иммунитет послабее, вот и возникает клиника не очень тяжелого течения с признаками острого респираторного заболевания», - пояснила Анна Попова.

На вопрос журналиста «когда же этот ковидный кошмар закончится», глава Роспотребнадзора РФ ответила, что прогнозы – дело неблагодарное.

- В нашем регионе вирус первый раз пришел в осенний сезон. Как он себя поведет – точно сказать мы не можем. Это проверяется только практикой. Но многое зависит от того, как мы будем соблюдать правила поведения в период пандемии, как станем от вируса защищаться. Только от нас зависит, сможет ли он разгуливать свободно по популяции людей, или - мы все-таки поставим перед ним барьер, - подчеркнула Анна Попова.

Главный санитарный врач России уверяет, что барьер этот организовать не так сложно. Маска, перчатки и другие защитные средства и меры, которые уже хорошо известны.

- Можно сказать, что сегодня прогноз - в наших руках. Вот как мы себя будем вести, так и будет развиваться ситуация, - уверена Анна Попова.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»