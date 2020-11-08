В России изменили правила лечения при заражении COVID-19

В России изменили правила лечения при заражении COVID-1908 ноября 2020
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Фото: Андрей Цветков/ Сыктывкар во время весеннего карантина
Приказ вступает в силу сегодня 8 ноября.
Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача, сообщает "Парламентская газета". Однозначно отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющих хронические заболевания. Это установлено приказом Минздрава, который вступает в силу сегодня, 8 ноября.
Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчёт не брались. Теперь это исправлено.
Также в приказе закреплена обязанность врачей проинформировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медиков при ухудшении самочувствия. Если больной живёт не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, отмечено в приказе. Ещё медик должен рассказать квартирантам об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В довесок пациенту и его близким должны дать брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций.
Кроме того, теперь Минздрав позволил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение ещё до получения отрицательного теста на COVID-19.
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