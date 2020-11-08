Врач рассказал, почему нельзя сбивать слабую температуру

Повышение температуры не всегда говорит о вредных процессах, которые происходят в организме. Поэтому при незначительном увеличении температуры тела не следует принимать жаропонижающие препараты. Об этом в Facebook рассказал врач Денис Прокофьев, пишет «Медик Форум».



По его словам, незначительное повышение температуры сигнализирует об иммунном ответе из-за активации В- и Т-лимфоцитов. В таком состоянии увеличивается скорость выработки антител. Также замедляется процесс размножения новых бактерий.



Примечательно, что при повышении температуры в пределах 37-38 градусов снижается восприимчивость организма к лекарственным препаратам.

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