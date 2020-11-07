Фото дня от сыктывкарца: эксперименты со светом

В нашей ежедневной рубрике «Фото дня» сегодня потрясающий снимок от сыктывкарского трэвел-фотографа. Смотрите, какой чудесный ночной пейзаж он смог запечатлеть на камеру!

@vladmakeenkov

Эксперименты со светом

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