В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей

МВД предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению наказания для нетрезвых водителей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передают РИА Новости.

Новая инициатива предполагает, что при повторном управлении автомобилем в пьяном виде у владельца будут конфисковать машину. Владимир Колокольцев назвал это вынужденной мерой.

Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю могут выписать штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо приговорить его к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам на срок до двух лет, либо к лишению свободы до двух лет и лишению прав на три года.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»