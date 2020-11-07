Сыктывкарские баптисты готовы отдать здание церкви для больных коронавирусом

Сыктывкарские баптисты готовы отдать здание церкви для больных коронавирусом07 ноября 2020
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Фото из архива PG11.ru / Баптистская церковь в Сыктывкаре
Помещения оборудованы санузлами и местами для приема пищи
Сыктывкарские баптисты предложили помощь Министерству здравоохранения Коми. Они сообщили, что могут отдать здание церкви для пациентов с коронавирусом, говорится на сайте религиозной организации.
Баптисты отметили, что стараются соблюдать установленные меры и ограничения, поэтому временно приостановили занятия воскресной школы и служения. Поэтому в случае нехватки мест размещения пунктов оказания медицинской помощи населению, мест хранения медикаментов, оборудования или средств индивидуальной защиты, мест размещения мобильных медицинских комплексов, церковь на временной и безвозмездной основе готова выделить помещения части первого этажа храма площадью 800 квадратных метров.
- Здание расположено в парке, в центре города, в месте высокой транспортной доступности для населения. На этом этаже имеются санузлы, места для приема пищи, отдельные кабинеты. В случае необходимости прохладных мест хранения мы готовы рассмотреть вопрос о выделении помещений под эти цели на третьем этаже здания, - отмечают баптисты.
Если помощь будет необходима, баптисты просят связаться с секретарем церкви.
Напомним, на 7 ноября в регионе лабораторно подтверждено 15 062 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 10 804 человек. Всего с начала пандемии умерло 245 пациентов.
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