Мотоциклы, меха и море: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

На этой неделе выходные наступили раньше, чем обычно - в День народного единства мы не работали. Но традиции никто не отменял. По субботам портал PG11.ru делает подборку из снимков сыктывкарских красавиц, которые те публикуют у себя в Instagram. В этот раз в нее попало шесть фото. Смотрите и заряжайтесь позитивом!

@_fayacharmy_

@ulanovasvetlana

@ragimova_gulnur

@mil.zh

@mishaviktorova

@marinatitova19850725

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