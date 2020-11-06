Фото дня от сыктывкарца: бескрайние просторы вселенной

@vladmakeenkov

- Редко получается снимать и выкладывать ночные пейзажи, потому что погода не позволяет. Летом белые ночи. Весной и осенью пасмурно, но изредка бывают просветы. И только холодной суровой зимой можно нормально поснимать звёзды, когда температура ночью опускается до -30 градусов или больше, и звёзд на небе столько, что не сосчитать. А пока не наступила зима, продолжаю выкладывать ночные фотографии со съёмок Авроры.



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