В России заявили об индексации маткапитала

Материнский капитал пообещали проиндексировать. Об этом в пятницу заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, сообщает ТАСС.

- В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год, - сказала она на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства».

Ранее пресс-служба Минтруда сообщала, что материнский капитал в 2021 году исходя из прогнозного уровня инфляции будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля - на второго.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок.

Для семей, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал увеличивается на 150 тыс. рублей.

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