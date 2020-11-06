Озноб, температура и жуткая слабость: сыктывкарка рассказала страшную историю о том, как болела COVID-19

В поездке в Сочи сыктывкарка заболела коронавирусом. Она рассказала порталу PG11.ru о том, как перенесла болезнь.

Сыктывкарка Этери Мамедова отправилась в Сочи на битком заполненном самолете. По ее словам, она постоянно держала в уме то, что риск заболеть коронавирусом будет довольно высокий.

Вроде кругом завывают сообщения про пандемию и беспрецедентные меры безопасности с припевом про «маски-перчатки», но людей так много, и так привычно тесно в самолёте. А вот дышать в этом транспорте из-за духоты и сухости воздуха в маске может только опытный аквалангист. Те, кто провёл это лето на курортах Краснодарского края, поймут меня лучше других, - заявила Этери Мамедова.

Сыктывкарка отметила, что на пятые сутки после прилета у нее ни с того ни с сего появился озноб, температура 38.5 и жуткая слабость. Также полностью пропал аппетит.

К утру опустила температуру без жаропонижающих, но всё, что я могла – это только лежать. Хоть с пользой: было время подумать о вечном. Потом последовало три дня настоящего «треша», где температура была 38 и 38.5, - отметила женщина.

Этери Мамедова заявила, что запаниковала, а мысли о вечном сразу оставили ее. Она перечитала «ковидные» клинические рекомендации, спокойно измеряла температуру семь дней, а потом уже начала решать вопрос о дальнейшей тактике ее лечения.

На седьмой день к вечеру лихорадка стала почти невыносимой, подняться с кровати было невозможно из-за какого-то невероятного бессилия. Я больше не смогла терпеть и впервые приняла «волшебный противопростудный пакетик» и уснула. На утро проснулась в насквозь мокрой пижаме, такой же влажной постели. Я удивилась, что такое вообще бывает. Но потом я поняла - все, здорова. После этого еще около недели держалась усталость. Итого, я считала себя больной около 14 дней, - заявила сыктывкарка.

Женщина отметила, что она болела с диагнозом ОРВИ, ПЦР-анализ оказался отрицательным. Однако она лично сдала тест, который показал наличие антител класса G к COVID-19 высокой концентрации. Это подтверждает, что она перенесла коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Этери Мамедова отметила, что у нее не пропало обоняние. Однако сильно притупилось ощущения вкуса, поэтому она не может насладиться своим любимым лакомством - мороженым.

Я намеренно не даю никаких оценок действиям системы здравоохранения и считаю необходимым воздержаться от описания примененных мною методов лечения. Но я вижу, что нереальная информационная пандемия вкупе с реальным распространением нового возбудителя ОРВИ сотворила со всеми нами. Большинство людей переболеют так же легко, как и я. Страх, паника и ушат каждодневных информационных помоев творят невероятные вещи даже с самыми адекватными, казалось, людьми. После просмотра выложенных в Интернет апокалиптических роликов, записанных больными с тяжелой формой болезни, начинается и паническая беготня по частным лабораториям, где следует всевозможная сдача всевозможных и невозможных анализов, и катание на компьютерную томографию без каких бы то ни было показаний, - рассказывает Этери Мамедова.

Сыктывкарка уверена, что из-за панического принятия людьми антибиотиков, они скоро потеряют эффективность. По ее словам, придется забыть про такие доступные и эффективные препараты как азитромицин и левофлоксацин.

А ведь мы его ждали, этот наш коронавирус. Ежегодно в докладах всемирной организации здравоохранения о глобальных угрозах и вызовах национальным системам здравоохранения звучит угроза возникновения эпидемий и пандемий уже известных инфекций, появление новых инфекционных агентов и обращается особое внимание на появление новых, устойчивых к антибиотикам инфекций. И дождались. Надеюсь, до всех дошло, что информация – это тоже вирус: невидимый и стремительно распространяющийся, несмотря на запреты и карантины, неживой и безжалостный, и он убивает. И это тоже глобальный вызов и угроза. Зато я точно знаю рецепт волшебного лекарства от этого мрака, их два: без паники и не так страшен чёрт, как его малюют, - заключает женщина.

На 6 ноября в регионе лабораторно подтверждено 14 819 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 10 646 человек. Всего с начала пандемии умерло 232 пациента.

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