30 бюджетных новогодних костюмов, которые продают сыктывкарцы

Новогодний утренник еще со времен СССР считался главным праздником не только для воспитателей детсадов, но и для родителей. Подготовка начиналась за несколько месяцев. Достать готовый карнавальный костюм было на грани фантастики, всё приходилось шить и клеить самим. В аптеках скупали вату, бинты, искали по знакомым блестящие ткани, превращали занавески в юбки, а декорировали битыми елочными игрушками, бусинками и мишурой.

К счастью, сейчас все стало намного проще. И можно просто купить готовый костюм для малыша. Готовь сани летом, а наряд на утренник - в ноябре, пока все не разобрали. Портал PG11. ru подготовил для вас подборку новогодних нарядов, которые можно не только купить в Сыктывкаре, но и сразу примерить.

Костюм «Волчица» - 250 рублей

По словам продавца, состояние костюма - отличное.

Костюм «Санта» - 300 рублей

Костюм маленького Санты-Клауса. Подойдет на рост 62-68 см (2-6 месяцев).

В комплекте идут носочки. Надевали один раз.

Костюм «Дракон» - 350 рублей

Состояние б/у, подойдет на возраст от 6 месяцев до 3 лет.

Костюм «Медвежонок» - 350 рублей

По словам продавца. костюм в отличном состоянии. Подойдет на мальчика от 3 до 6 лет. Шорты: длина - 30 см, ширина - 37 см.

Костюмы «Снеговик» и «Медвежонок» - по 350 рублей

Состояние - б/у.

Новогодний костюм «Кот» - 400 рублей

Состояние б/у, подойдет на 3-5 лет.

Костюм «Винкс» - 400 рублей

В хорошем состоянии, б/у, подойдет на девочку 4-5 лет.

Костюм «Тигренок» - 400 рублей

Костюм новый.

Костюм «Человек-Паук» - 500 рублей

Подойдет мальчику 8-9 лет, хорошее состояние.

Костюмы «Белочка» и «Клубничка» - по 500 рублей

Новогодние костюмы для девочки, продавец говорит, что надевали один раз. На рост 96-104 см.

Костюм «Зайка» - 500 рублей

Новогодний костюм на ребенка 4-5 лет, в отличном состоянии.

Костюм «Красная шапочка» - 500 рублей

Со слов продавца, наряд в отличном состоянии. Надевали один раз.

Костюм «Лягушка» - 500 рублей

Продается костюм лягушки в хорошем состоянии. Также есть костюм уточки и шапочка зайки.

Костюм «Волк» - 600 рублей

Костюм волка в хорошем состоянии, мало б/у. Подойдет на рост 104-110 см.

Костюм «Бэтмен» - 600 рублей

Костюм одного из самых популярных супергероев - Бэтмена. Подойдет ребенку 3-4 лет.

Костюм снеговика - 600 рублей

Карнавальный костюм снеговика, надевали один раз. Подойдет на возраст 4-5 лет.

Костюм «Царевич» - 600 рублей

Детский новогодний костюм «Царевич» сшит из плюша и парчи. В комплекте шапка и кафтан. По словам продавца, надевали один раз на утренник. Подойдет на рост 116-122.

Костюм «Лев» - 650 рублей

Костюм новогодний меховой состоит из трех предметов: жилет, шорты, шапочка. Возможен обмен на мед или ягоды.

Маскарадный костюм «Зайчик» - 700 рублей

Продается детский новогодний костюм «Зайчик», надевали два раза, в отличном состоянии. Подойдет на рост до 104 см.



Костюм железного человека - 800 рублей

Новогодний костюм популярного среди детей персонажа железного человека (Марвел, команда Мстители). На костюме сделаны поролоновые мышцы. Подойдет мальчику на рост 130-145, возможно даже 150 см.

Маскарадный костюм гусара - 800 рублей

Продается совершенно новый костюм гусара на новогодний утренник мальчику. Подойдет на рост 104 см. В комплекте кафтан, кальсоны и фуражка.

Новогодний костюм снежинки - 800 рублей

Продается платье для девлочки в отличном состоянии. Подойдет на рост 98-104 (2-4 года).

Костюм можно взять на прокат за 300 рублей в сутки, оставив залог залог 500 рублей.

Новогодний костюм «Морской конек» - 900 рублей

Костюм «Морской конек» для ребёнка 5-6 лет. Продавец говорит, что наряд шили сами и в садике заняли первое место.

Новогодний костюм железного человека - 1 000 рублей

В Сыктывкаре можно найти костюм железного, идет в комплекте с маской. На плечах и груди специальные подушечки. Длина костюма - 122-128 см, подойдет на 6-8 лет.

Карнавальный костюм «Царица ёлка» - 1 500 рублей

Новогодний костюм для для девочек. В комплекте: шикарное длинное платье, подъюбник и ободок в форме елочки. Длина от топа до юбки - 22, обхват талии - 62. На рост 100 см, длина в пол.

Отличное состояние.

Новогодний костюм для девочки - 2 000 рублей

Продается отличный новогодний костюм для девочки, надевали один раз. Владелец говорит, что он сделан своими руками и с огромной любовью. Юбка - фирмы «Пиколетто». Болеро - фирмы «Аккула».

В идеальном состоянии. подойдет на рост 140-146 см.

Карнавальный костюм супергероя «Леди Баг» - 2 400 рублей

Сказочный костюм «Леди Баг», который понравится многим девочкам. Подойдёт не только на новогодние праздники, но и на повседневные игры.

Костюм состоит из трех предметов: маска, сумочка, комбинезон с молнией на спине. Наряд рассчитан на девочку 4-6 лет, сделан из тянущегося материала, на котором не остаются затяжки.

Подойдет на рост от 110 до 122 см. Маска сделана из пластмассы, что позволяет ей отлично держаться и не спадать.

Костюм из мультфильма «Щенячий патруль» - 2 500 рублей

Продается новогодний костюм на мальчика из мультфильма «Щенячий патруль» в отличном состоянии. По словам владельца, надевали всего один раз на утренник в детском саду. Подойдёт на мальчика ростом 92-112 см.