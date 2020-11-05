«Лучше бы на расселение из аварийных домов потратили»: сыктывкарцы о медалях к 100-летию Коми, на которые выделят миллион рублей

Недавно в республике решили учредить юбилейную медаль «В память 100-летия Республики Коми». Ее будут вручать людям, которые внесли значительный вклад в развитие региона. На медали планируют потратить миллион рублей.

Будет учитываться вклад гражданина в государственной, общественно-политической, научной, образовательной, культурной, спортивной, благотворительной деятельности, который оказал значительное влияние на развитие республики, благосостояние жителей, способствовала повышению престижа и авторитета региона. В течение 2021 года собираются наградить тысячу человек. Портал PG11.ru решил узнать, а что думают об этом сыктывкарцы. Подготовили для вас подборку комментариев из нашего паблика «ВКонтакте».

- Люди до сих пор живут с печным отоплением в аварийных домах, но медали прямо жизненно необходимы, - считает пользователь под псевдонимом Трудности Перевода.

- А что, деньги некуда больше потратить?, - удивляется Евгений Журавлёв.

- Скоро от Коми одни медальки и останутся… на память, - отмечает Оксана Денисова.

- А кого ими награждать-то? Чиновников, которые по большому счету штаны просиживают и ничего полезного не делают? - спрашивает Надежда Карнаухова.

- Истратят наши деньги, а медали достанутся избранным, - полагает Сергей Дижевский.

- Лучше бы на расселение из аварийных домов потратили эти деньги, - соглашается с предыдущими комментаторами Марина Пермикина.

- На дороги, больницы, школы, детсады, тротуары денег нет. Ребята руководители, вы хоть раз слышали слово "приоритет"? - недоумевает Анастасия Жукова.

- Кому нужны эти медали, сейчас люди находятся в крайней нищете: зарплаты, пенсии маленькие, а вы тратите деньги на всякую фигню, - считает Настя Селивёрстова.

- Простым людям эти медали не видать, лучше бы эти деньги отдали нуждающимся, - написал Иван Коляда.

- Чем сильней бардак в стране, тем больше медалей на груди чиновника. А ещё над Брежневым смеялись...- считает Сергей Артеев.

- А нельзя ли в розницу тоже какие нибудь медали на память, только не пластмассовые? - интересуется Александр Савельев.

- Зачем эти медальки (железяки)? Им один рубль в базарный день! Лучше бы эти деньги в Дом малютки отдали! - считает Татьяна Христофоровна.



- Одумайтесь! Какие праздники? Сколько людей живут в трущобах, - отмечает Надежда Трукшанова.

