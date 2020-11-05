Французский бренд создал духи с ароматом коми лесов

Французский бренд Buly 1803 выпустил новый парфюм – с запахом Коми леса. Как отмечается на сайте компании, это «уникальный аромат на основе воды, минеральных и древесных эссенций, усиленный нежным мхом соснового леса», передает БНК.

Особо французы постарались над описанием запаха парфюма.

- Зима истекает в волосах Василисы между березками и осинами, замороженными морозным мечом, как на рисунках Ивана Билибина. Аромат леса с нотками зелени и минералов, хрустящей сосновой корочкой от инея, золотисто-золотистый с медом из подснежников и мха, - говорится на сайте.

Стоит такая радость «всего-то» 108,33 евро. Впрочем, каждый житель Коми может просто сходить в лес бесплатно. Французский бренд Buly 1803 был основан более 200 лет назад Жаном-Венсаном Були.