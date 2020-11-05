Минздрав заявил о бесплатной выдаче лекарств от коронавируса

Минздрав заявил о бесплатной выдаче лекарств от коронавируса05 ноября 2020
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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Норматив достаточно значительный - более 7,8 тыс. рублей на пациента
Пациенты с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, начнут получать бесплатные лекарства уже со следующей недели. Об этом сообщила в Госдуме директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина, пишет «Российская газета».
На заседании комитета Госдумы по охране здоровья она уточнила, что эта программа стартует с ряда регионов.
- На следующей неделе уже начнут пациентам выдавать многие лекарственные препараты бесплатно. Мы работаем в круглосуточном режиме, чтобы была возможность поставить препараты в субъекты и обеспечивать пациентов, - подчеркнула представитель Минздрава.
Ранее в ведомстве совместно с региональными властями и медиками определили потребности каждого региона в необходимом количестве препаратов.
- Норматив, по которому рассчитаны были средства, достаточно значительный - это более 7,8 тыс. рублей на пациента, - сказала Максимкина.
Напомним, на 3 ноября в Коми лабораторно подтверждено 14 323 (+229) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровел 10 381 (+253) человек. Всего с начала пандемии умер 231 (+0) пациент.
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05 ноября 2020, 09:20
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