Фото дня от сыктывкарца: густое молоко тумана

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня от сыктывкарца: густое молоко тумана04 ноября 2020
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@vladmakeenkov
@vladmakeenkov
- Минималистичные пейзажи осени
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