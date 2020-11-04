Врач назвала самую опасную еду на «удаленке»

На удаленке и во время самоизоляции дома россияне стали активнее пользоваться доставкой готовой еды. Какое блюдо опасно часто заказывать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, передают РИА Новости.

Заказывая готовую еду, человек не контролирует процесс ее приготовления и выбор ингредиентов, что повышает вероятность получить вредный продукт. Снизить эту вероятность можно, если выбирать еду средиземноморской кухни с большим количеством овощей и морепродуктов, советует Нурия Дианова.

Я думаю, что заказ должен быть ближе к средиземноморской кухне. Там хотя бы присутствует большое обилие клетчатки во всех основных компонентах. Конечно, иногда встречается перебор по растительным жирам, но в целом я бы отдала предпочтение именно этим блюдам", –отметила врач.

А вот от фастфуда Нурия Дианова рекомендует отказаться, иначе не избежать серьезных последствий.

- Фастфуд должен быть раз в году. Конечно, я утрирую, но все же. Если люди постоянно сидят дома и его потребляют, то потом они познакомятся со мной, с другими диетологами и с хирургами, – отметила врач-гастроэнтеролог.

Самый плохой выбор для частого заказа домой – это высококалорийные продукты. А сочетание жирного фастфуда с алкоголем может обернуться серьезными проблемами с поджелудочной железой, предупредила Нурия Дианова.