Россияне смогут досрочно выйти на пенсию

В 2021 году право на досрочные пенсии получат работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах, передает агентство «Прайм» со ссылкой на главу Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, передает Газета.ру.

Кроме того, досрочно пенсию назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах: педагогам, медикам и артистам.

Право на досрочную пенсию имеют и некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья — в частности, инвалиды, либо люди, работавшие в районах Крайнего Севера.

Более ранний выход на пенсию предусмотрен для людей, которым до пенсии остается два года, если они отработали 20 или 25 лет (соответственно, мужчины или женщины).

Кроме того, досрочная пенсия возможна для многодетных матерей. Причем срок выхода на пенсию зависит от числа детей: на 3 года раньше — с тремя детьми, на 4 года раньше — с четырьмя. При большем числе детей пенсия наступает в 50 лет.

Обратиться за досрочной пенсией на два года раньше пенсионного возраста могут также люди с большим страховым стажем — от 37 лет для женщин и от 42 — для мужчин.

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