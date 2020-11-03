Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Сыктывкарцы о выборах в США: «Мы должны знать, кто будет мешать нам развиваться»

Сыктывкарцы о выборах в США: «Мы должны знать, кто будет мешать нам развиваться»

03 ноября 2020 Возрастное ограничение: 6+
rtvi.com / Сыктывкарцы о выборах в США: «Мы должны знать, кто будет мешать нам развиваться»
Большинство горожан интересуются ходом голосования

В Соединенных Штатах сегодня проходят выборы президента. Граждане США определят, кто будет управлять страной в ближайшие четыре года – нынешний лидер, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп или бывший вице-президент, демократ Джо Байден. Портал PG11.ru выяснил, следят ли сыктывкарцы за развитием ситуации.

Текущие выборы сильно отличаются от всех предыдущих из-за необычайно большого количества досрочно проголосовавших, в частности, по почте. До официального дня голосования количество голосов составило примерно 100 миллионов – это абсолютный рекорд страны. Во многом такие цифры связаны с пандемией коронавируса – люди боятся приходить лично на участки. 

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте» опрос, чтобы выяснить, интересуют ли сыктывкарцев результаты выборов в США.

 

Большинство горожан ответило «Да, мне просто любопытно». А какой вариант выбрали вы? Почему? Расскажите в комментариях!

Предприниматель и урбанист Дмитрий Махов уверен, что россиянам нужно следить за выборами в США:

— Это нужно как минимум для того, чтобы понимать, как проходят выборы в демократических странах, чтобы перенять положительный опыт. Тем более, выборы в США полны вековых традиций, например: выборы проходят в високосный год в ноябре, президента избирают на четыре года. Другой момент, что сложная выборочная система и с первого раза можно не понять все процессы. Да и мы должны знать, кто будет «мешать нам развиваться» и «гадить» в подъездах ближайшие четыре года.

Главред издания «Красное знамя» Валерий Черницын также считает, что сыктывкарцам стоит быть в курсе:

— Как человек, сам крайне внимательно следящий за этими выборами, полагаю, что и моим соотечественникам это будет небесполезно. Здесь интересно всё: личности кандидатов, особенно, конечно, Дональда Трампа, осмелившегося кинуть вызов истеблишменту и, скажем так, Системе США; беспрецедентно великий возраст обоих; избирательная система, позволяющая количественному меньшинству побеждать, ибо таковы незыблемые права штатов, пусть даже самых малонаселённых.

Также Валерий убежден, что результаты голосования могут повлять на будущее россиян:

— Джо Байден постоянно использует тему российского вмешательства в выборы в США, и если будет избран президентом, то, по крайней мере на первых порах, будет вынужден отыгрывать эту тему в отношениях с Россией. Так что неизбежно некоторое охлаждение отношений в начале. Потом, думаю, курс откорректируется.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Выборы

Читайте также: Владимир Жириновский передал свой мандат в Госсовете Коми

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

«Не на что будет списывать отставание в развитии»: сыктывкарцы о верховенстве Конституции над международным правом Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Фото дня в Сыктывкаре: загадочный ноябрьский закат Читать
31 октября
Житель Коми написал рекордный рассказ-тавтограмму и посвятил его Путину Читать
31 октября
Завораживающие улыбки и чарующие взгляды: 8 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
27 октября В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
Загрузка...

Новости России и мира

03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru