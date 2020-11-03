Сыктывкарцы о выборах в США: «Мы должны знать, кто будет мешать нам развиваться»

В Соединенных Штатах сегодня проходят выборы президента. Граждане США определят, кто будет управлять страной в ближайшие четыре года – нынешний лидер, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп или бывший вице-президент, демократ Джо Байден. Портал PG11.ru выяснил, следят ли сыктывкарцы за развитием ситуации.

Текущие выборы сильно отличаются от всех предыдущих из-за необычайно большого количества досрочно проголосовавших, в частности, по почте. До официального дня голосования количество голосов составило примерно 100 миллионов – это абсолютный рекорд страны. Во многом такие цифры связаны с пандемией коронавируса – люди боятся приходить лично на участки.

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте» опрос, чтобы выяснить, интересуют ли сыктывкарцев результаты выборов в США.

Большинство горожан ответило «Да, мне просто любопытно». А какой вариант выбрали вы? Почему? Расскажите в комментариях!

Предприниматель и урбанист Дмитрий Махов уверен, что россиянам нужно следить за выборами в США:

— Это нужно как минимум для того, чтобы понимать, как проходят выборы в демократических странах, чтобы перенять положительный опыт. Тем более, выборы в США полны вековых традиций, например: выборы проходят в високосный год в ноябре, президента избирают на четыре года. Другой момент, что сложная выборочная система и с первого раза можно не понять все процессы. Да и мы должны знать, кто будет «мешать нам развиваться» и «гадить» в подъездах ближайшие четыре года.

Главред издания «Красное знамя» Валерий Черницын также считает, что сыктывкарцам стоит быть в курсе:

— Как человек, сам крайне внимательно следящий за этими выборами, полагаю, что и моим соотечественникам это будет небесполезно. Здесь интересно всё: личности кандидатов, особенно, конечно, Дональда Трампа, осмелившегося кинуть вызов истеблишменту и, скажем так, Системе США; беспрецедентно великий возраст обоих; избирательная система, позволяющая количественному меньшинству побеждать, ибо таковы незыблемые права штатов, пусть даже самых малонаселённых.

Также Валерий убежден, что результаты голосования могут повлять на будущее россиян:

— Джо Байден постоянно использует тему российского вмешательства в выборы в США, и если будет избран президентом, то, по крайней мере на первых порах, будет вынужден отыгрывать эту тему в отношениях с Россией. Так что неизбежно некоторое охлаждение отношений в начале. Потом, думаю, курс откорректируется.

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