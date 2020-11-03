Регоператора по вывозу мусора в Коми планируют освободить от налогов взамен на три тысячи контейнеров

Госсоввет Коми рассмотрел проект закона, согласно которому регионального оператора «Ухтажилфонд» избавят от налогообложения за 1000 мусорных контейнеров. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал один из депутатов Госсоввета Коми. Портал PG11.ru выяснил подробности.

Депутат Евгени Бейков рассказал на своей странице, о том, что одна из статей закона, который рассматривал Госсовет, избавит «Ухтажилфонд» от налогов.

— Сегодня ГосСоветом РК рассматривался проект Закона 167 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам налогообложения». Статья 4 данного Закона применяла к региональному оператору по ТКО налоговую ставку в размере 0%. Взамен регоператор обещает закупить порядка 1000 контейнеров.

Евгени также написал, что и на заседании комитета, и на самой сессии выступал против инициативы.

— Но, к моему сожалению, большинством голосов законодательная инициатива принята, — резюмировал депутат.

В Региональном операторе Севера информацию подтвердили, но с некоторыми оговорками:

— Это правда. В первом чтении [инициатива] принята. Но в законе не может быть прописано ни про контейнеры, ни про их количество и так далее. Есть договоренность, что регоператора освобождают от налога на прибыль со следующего года и взамен он должен приобрести контейнеры. В этом году налог на прибыль предприятие оплачивает в полном объеме.

Также в Региональном операторе Севера рассказали, что на сегодняшний день в Коми не хватает примерно 4000 контейнеров.

Сколько же стоит 1000 контейнеров?

Регоператор сообщил, что стоимость контейнера зависит от его объема и материалов из которых он изготовлен:

— К примеру, стоимость евроконтейнера более 11 000 рублей. При этом необходимо отметить, что только после инвентаризации площадок мы сможем понять, какие контейнеры и в каком количестве надо покупать, так как не во всех муниципалитетах, например, на площадках есть возможность размещать евро контейнеры.

Выходит, что за 1000 евроконтейнеров регоператору придется отдать примерно 11 миллионов рублей.

А сколько налогов вынужен платить регоператор каждый квартал?

По информации от Регионального оператора Севера, за время работы по обращению с ТКО в бюджеты всех уровней направлено налоговых отчислений более 500 миллионов рублей.

— За третий квартал этого года в бюджеты всех уровней было перечислено более 40 миллионов. К сожалению, данные за четвертый квартал предоставить не можем, так как налоговый период еще не наступил, — сообщил регоператор.

Что сообщается на сайте Госсовета?

Председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков на сайте Госсовета сообщил следующее:

— Сейчас в республике не хватает около 13 000 контейнеров. Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов подготовило перечень районов, где эта проблема стоит наиболее остро, его мы также обсудили с депутатами. Считаю, что более тысячи дополнительных контейнеров станут хорошим подспорьем», – отметил Степан Чураков.

Также на сайте есть информация о том, что депутаты одобрили установление нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль региональному оператору по обращению с ТКО. Высвободившиеся средства регоператор направит на покупку контейнеров и обустройство контейнерных площадок. Планируется ежегодно в течение 2021-2023 годов приобретать 1000 контейнеров.

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Как вы считаете, примут ли проект закона в третьем чтении? Вы бы хотели этого? Расскажите в комментариях!