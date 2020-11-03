Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти в России

УЕФА изучает вариант проведения турнира в одной стране из-за роста заболеваемости коронавирусом в странах-хозяйках.

Как пишет Le Parisien, основным претендентом на проведение турнира является Россия, поскольку в нашей стране недавно прошел чемпионат мира, а число зараженных COVID-19 здесь позволяет безопасно организовать соревнования.

Представитель УЕФА прокомментировал возможность проведения чемпионата Европы в России порталу Metaratings.ru. По его словам, на данный момент турнир планируют провести по первоначальному сценарию, однако возможен вариант, при котором матчи пройдут в одной стране.

Как уточняет BFM.ru, ЧЕ-2020 изначально должен был пройти в 12 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Так, в Петербурге были запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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