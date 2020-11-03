Пожар на нефтешахте в Ухте: полная хронология

Вечером 1 ноября 2020 года на ухтинской нефтешахте №3 НШУ «Яреганефть» начался пожар. Сообщение о возгорании поступило в 20:03 в МЧС России по Коми. Портал PG11.ru собрал все факты воедино.

1 ноября

Пожар начался в уклонном блоке нефтешахты. В шахте находилось 82 человека, на поверхность вывели 80 человек. Судьба двух горнорабочих остается неизвестной. К работе на месте приступила оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Коми. Пять отделений ярегского взвода ВГСЧ и ВГК шахты начали тушить пожар.

Дополнительно в Ярегу проследовало 22 человека воркутинского ВГСО. Всего в тушении пожара и ликвидации последствий аварии принимало участие 96 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 86 человек и 12 единиц техники. Специалисты задействовали шахтную систему пожаротушения, проложили дополнительные магистральные линии подачи воды к месту пожара.

2 ноября

На следующий день после начала пожара Следственный Комитет России по Коми возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Глава Республики Коми выехал на место для координации принимаемых оперативных мер.

Специалисты проводили допросы лиц из числа персонала и руководства предприятия, решались вопросы, связанные с изъятием и изучением имеющей значение для следствия документации, назначением судебных экспертиз. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Горение продолжалось на oтметке минус 200 метров. Работа горноспасателей осуществлялась в трехсменном режиме.

3 ноября

Родственники двух горняков нефтешахты в Коми, пропавших при пожаре, заявили в прокуратуру, что согласны признать их погибшими. После вынесения судом решения о признании пропавших работников погибшими шахту могут затопить. Сейчас в шахте продолжаются поисково-спасательные работы и тушение пожара, контроль температуры на аварийном участке и мониторинг газовой обстановки. Также смонтировано 50% быстровозводимого водопровода протяженностью 1200 м.

Как указал сегодня во время заседания в Ухтинском суде прокурор, «установление факта смерти является основанием для организации работодателем расследования группового несчастного случая со смертельным исходом. Регистрация смерти в органах ЗАГС невозможна в отсутствие медицинского свидетельства о смерти или иных документов, подтверждающих факт смерти. Установление факта смерти необходимо также для получения близкими погибших региональных и федеральных компенсационных выплат».

Суд требования прокурора удовлетворил. Решения обращены к немедленному исполнению, в законную силу не вступили, говорится на сайте Ухтинского горсуда. Судьба пропавших остается неизвестной.

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Как вы думаете, найдут ли пропавших горняков? Кто должен отвечать за случившееся? Расскажите в комментариях!