Эксперты назвали условия максимально точного теста на COVID-19

Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 наступает на восьмой день после заражения, или на третий после появления первых симптомов. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса (США). Они изучили более тысячи ПЦР-исследований, пишут «Известия».

- Уровень ложноотрицательных результатов был минимален через восемь дней после заражения, то есть в среднем через три дня после появления симптомов. Таким образом, это может быть оптимальным временем для тестирования, если цель — минимизировать ложноотрицательные результаты, сообщили авторы исследования.

Первые дни после инфицирования концентрация патогена в организме еще слишком мала, чтобы это определил анализ, пояснил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (вуза-участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5—100») Альберт Ризванов.

Через неделю-две после инфицирования, когда заболевание идет на спад, а иммунная система начнет справляться с болезнью, вероятность обнаружить вирус при ПЦР-тестировании также значительно снижается, добавил доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев.

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