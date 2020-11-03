Сыктывкарские полицейские выручили горожанина с беременной женой

Автоинспекторы Сыктывкара помогли жительнице Эжвинского района столицы экстренно добраться до роддома. Об этом сообщили в региональном МВД.



Во время несения службы в Эжвинском районе г. Сыктывкара в ночное время автоэкипажу ДПС подъехала автомашина марки «Ссанг Йонг». Молодой человек обратился к полицейским с просьбой как можно скорее доставить супругу в родильный дом. Его беременная супруга, которая в этот момент находилась в автомашине, нуждается в срочной госпитализации.



Автоинспекторы старший лейтенант полиции Роман Логинов и лейтенант полиции Никита Бобрецов незамедлительно приняли решение о сопровождении автомобиля с роженицей. Используя проблесковые маячки и громкоговорящее устройство патрульного автомобиля, автоинспекторы в экстренном порядке доставили женщину в родильный дом.



После того, когда роженицу успешно передали медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения.

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