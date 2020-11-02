Фото дня в Сыктывкаре: пушистая лесная гостья

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Фото дня в Сыктывкаре: пушистая лесная гостья02 ноября 2020
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Анна Панина
Анна Панина
- В местечке лесозавод была замечена лиса. Место: возле здания взрослой поликлиники номер 2.
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