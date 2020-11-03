«От этого страдают невинные люди»: мусульмане Коми выступили против терроризма во Франции

Духовное управление мусульман Республики Коми высказалось против преступных действий протестующих во Франции. Об этом порталу PG11.ru сообщил муфтий Валиахмад-хазрат Гаязов.

История трагедии

16 октября во Франции произошла трагедия. Школьного учителя истории Самуэля Пати убили в вагоне метро, притом это сделали очень жестоким способом - отрезали голову. Очевидцы происшествия утверждают, что нападавший во время преступления кричал «Аллах Акбар!». Его застрелили во время задержания.

Французcкие СМИ сообщают, что убитый учитель ранее показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда из известного во Франции издания Charlie Hebdo.

Пророк Мухаммед - главная фигура исламского вероисповедания. Согласно учению он - последний пророк и посланник Аллаха, которому было ниспослано священное писание - Коран.

Это событие вызвало огромный резонанс в обществе. На некоторых правительственных зданий вывесили кадры с карикатурами мультфильмов Charlie Hebdo чтобы почтить память убитого Самуэля Пати. Однако это действие возмутило многих мусульман, в том числе и русских.

Согласно информации BMF TV, нападавшему было 18 лет и он уроженец Москвы. Посольство России во Франции проверяет эту информацию.

Один из самых известных мусульман России Хабиб Нурмагомедов высказался в своем Instagram об этой ситуации. Он заявил, что все эти провокации «выйдут Франции боком» и за них придется отвечать.

29 октября российские мусульмане вышли с акциями протеста к посольству Франции в Москве. Они выступали против действий Макрона и самих карикатур. Во время акции протестующие сожгли фотографию президента Франции.

Что думают об этих акциях сыктывкарские мусульмане?

Муфтий Коми Валиахмад-хазрат Гаязов призывает мусульман республики сохранять спокойствие в условиях вызовов, с которыми мир столкнулся при совершении террористических актов в различных городах мира.

К сожалению, эти преступные деяния якобы «защитники ислама» проводят под лозунгами защиты религии. Их действия приносят вред миру в обществе. От этого страдают невинные люди. Всевышний Аллах в Священном Коране (5:32) сказал: «Кто убьёт человека, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям», - заявил Валиахмад-хазрат Гаязов.

Муфтий Республики Коми заявил, что мусульмане, как и другие граждане - это обычные люди, которые нуждались и нуждаются в законах, правоохранителях, наказаниях, чтобы общество было ограждено от преступлений и преступников, кем бы они себя ни называли. По его словам, террористы своими атаками нарушают закон, переступают границы дозволенного, убивают мирных граждан и угрожают спокойствию в обществе.

Их необходимо судить по законам государства, гражданами которого они являются. Никакая апелляция к их вероисповеданию, оговорки о том, что они «мстили» за религию – неприемлемы перед лицом закона, который они переступили. Нет оправдания бесчеловечным преступлениям террористов, ни по вере, ни по совести, - сообщает духовный лидер.

Валиахмад-хазрат Гаязов заявил, что, к сожалению, провокационная деятельность по размещению карикатур на пророков и посланников божьих способствует взрывному росту террористической активности.

Мы, мусульмане, должны соблюдать принципы мирового сосуществования представителей разных религий, и следовать указанию Всевышнего Аллаха, который сказал в благородном Коране: «Мы сделали вас общиной умеренной, чтобы вы были свидетелями обо всём человечестве» (2:143), - заключил Валиахмад-хазрат Гаязов.

Иммам-хатыб (духовник) Сыктывкара Мухаммадамин заявил, что ислам учит уважать представителей всех религий. Ислам - религия мира и любви, он призывает к миру и согласию. Религия ислам признает всех пророков, которые были до Мухаммада и все священные писания, которые были до Корана в их первоначальном истинном виде.

Религия ислам всегда противодействовала терроризму и крайностям, что подтверждает хадис (изречения) Пророка Мухаммада (мир ему) означающее «Остерегайтесь чрезмерностей и крайности в религии, так как гибель многих из тех, кто был до вас, была из-за крайностей в религии», - заявил Мухаммадамин.

По словам иммам-хатыба, посланник Аллаха Мухаммад сказал: «Не уверует никто из вас пока не станет любить меня больше, чем своих родителей».

Мы очень любим нашего досточтимого Пророка Мухаммада (мир ему). Что же касается слов и действий президента Франции Эммануэля Макрона, мы оставим это дело на решение Всевышнему, - отметил духовник.

Мухаммадамин отметил, что в Сыктывкаре акций протеста не планируется.

Мы не хотим ничего показывать и публично высказывать недовольство. Но это не отрицает того факта, что нас оскорбляют, - заключил Мухаммадамин.

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