День народного единства: люди каких национальностей живут в Коми

4 ноября отмечается День народного единства — российский государственный праздник. Портал PG11.ru к этой дате выяснил, какие народности и в каком количестве проживают на территории Республики Коми.

В Комистате рассказали, что по данным Всероссийской переписи населения на 2010 год всего в Коми проживало 901 189 человек. Из них свою национальность указало 854 303 человека. Всего в республике жижут люди 127 национальностей.

Сомалийцы — 1

Австралийцы — 1

Австрийцы — 1

Ирландцы — 1

Долганы — 1

Караимы — 1

Каракалпаки — 1

Афганцы — 1

Бесермяне — 1

Коряки — 1

Гондурасцы — 1

Монголы — 1

Нигерийцы — 1

Македонцы — 1

Маньчжуры — 1

Никарагуанцы — 1

Саамы — 1

Эфиопы — 1

Памирцы — 1

Португальцы — 1

Перуанцы — 1

Кумандинцы — 2

Ижорцы — 2

Пакистанцы — 2

Чукчи — 2

Японцы — 2

Британцы — 2

Испанцы — 3

Албанцы — 3

Американцы — 3

Кубинцы — 3

Французы — 3

Русины — 3

Дунгане — 4

Горские евреи — 4

Юкагиры — 5

Итальянцы — 6

Алтайцы — 6

Таты — 6

Эвенки — 6

Селькупы — 6

Шорцы — 7

Словаки — 7

Арабы — 8

Манси — 8

Словенцы — 8

Ассирийцы — 9

Нагайбаки — 10

Курды — 11

Шведы — 11

Персы — 12

Тувинцы — 12

Крымские татары — 12

Абазины — 14

Сербы — 15

Якуты — 15

Цахуры — 15

Уйгуры — 19

Китайцы — 20

Хакасы — 21

Балкарцы — 21

Буряты — 23

Вепсы — 23

Метисы — 24

Поморы — 25

Езиды — 27

Агулы — 28

Чехи — 28

Талыши — 29

Черкесы — 39

Абхазы — 40

Адыгейцы — 40

Туркмены — 42

Турки — 43

Ханты — 48

Рутульцы — 48

Дагестанцы — 57

Калмыки — 57

Лакцы — 61

Румыны — 65

Карачаевцы — 76

Венгры — 94

Финны — 112

Гагаузы — 115

Табасараны — 116

Ингуши — 123

Кабардинцы — 128

Кумыки — 142

Эстонцы — 151

Казаки — 156

Карелы — 180

Греки — 188

Корейцы — 196

Ногайцы — 201

Лица других национальностей (не перечисленных) — 217

Даргинцы — 251

Латыши — 259

Аварцы — 292

Чеченцы — 311

Евреи — 314

Осетины — 323

Казахи — 357

Таджики — 393

Цыгане — 425

Болгары — 486

Ненцы — 503

Грузины — 614

Коми-пермяки — 659

Киргизы — 731

Поляки — 843

Узбеки — 939

Литовцы — 977

Лезгины — 1406

Мордва — 1462

Удмурты — 1593

Армяне — 1717

Марийцы — 2280

Молдаване — 2318

Башкиры — 2333

Азербайджанцы — 4858

Чуваши — 5077

Немцы — 5441

Коми-ижемцы, ижемцы, изьватас — 5725

— Белорусы — 8859

Татары — 10 779

Украинцы — 36 082

Лица, не указавшие национальную принадлежность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников — 46 886

Коми — 202 348

— Русские — 555 963

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А как вы думали, сколько коми живет в республике? Были близки к верному ответу? Расскажите в комментариях!