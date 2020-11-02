Комистат дал полную информацию
День народного единства: люди каких национальностей живут в Коми02 ноября 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / День народного единства: люди каких национальностей живут в Коми
4 ноября отмечается День народного единства — российский государственный праздник. Портал PG11.ru к этой дате выяснил, какие народности и в каком количестве проживают на территории Республики Коми.
В Комистате рассказали, что по данным Всероссийской переписи населения на 2010 год всего в Коми проживало 901 189 человек. Из них свою национальность указало 854 303 человека. Всего в республике жижут люди 127 национальностей.
- Сомалийцы — 1
- Австралийцы — 1
- Австрийцы — 1
- Ирландцы — 1
- Долганы — 1
- Караимы — 1
- Каракалпаки — 1
- Афганцы — 1
- Бесермяне — 1
- Коряки — 1
- Гондурасцы — 1
- Монголы — 1
- Нигерийцы — 1
- Македонцы — 1
- Маньчжуры — 1
- Никарагуанцы — 1
- Саамы — 1
- Эфиопы — 1
- Памирцы — 1
- Португальцы — 1
- Перуанцы — 1
- Кумандинцы — 2
- Ижорцы — 2
- Пакистанцы — 2
- Чукчи — 2
- Японцы — 2
- Британцы — 2
- Испанцы — 3
- Албанцы — 3
- Американцы — 3
- Кубинцы — 3
- Французы — 3
- Русины — 3
- Дунгане — 4
- Горские евреи — 4
- Юкагиры — 5
- Итальянцы — 6
- Алтайцы — 6
- Таты — 6
- Эвенки — 6
- Селькупы — 6
- Шорцы — 7
- Словаки — 7
- Арабы — 8
- Манси — 8
- Словенцы — 8
- Ассирийцы — 9
- Нагайбаки — 10
- Курды — 11
- Шведы — 11
- Персы — 12
- Тувинцы — 12
- Крымские татары — 12
- Абазины — 14
- Сербы — 15
- Якуты — 15
- Цахуры — 15
- Уйгуры — 19
- Китайцы — 20
- Хакасы — 21
- Балкарцы — 21
- Буряты — 23
- Вепсы — 23
- Метисы — 24
- Поморы — 25
- Езиды — 27
- Агулы — 28
- Чехи — 28
- Талыши — 29
- Черкесы — 39
- Абхазы — 40
- Адыгейцы — 40
- Туркмены — 42
- Турки — 43
- Ханты — 48
- Рутульцы — 48
- Дагестанцы — 57
- Калмыки — 57
- Лакцы — 61
- Румыны — 65
- Карачаевцы — 76
- Венгры — 94
- Финны — 112
- Гагаузы — 115
- Табасараны — 116
- Ингуши — 123
- Кабардинцы — 128
- Кумыки — 142
- Эстонцы — 151
- Казаки — 156
- Карелы — 180
- Греки — 188
- Корейцы — 196
- Ногайцы — 201
- Лица других национальностей (не перечисленных) — 217
- Даргинцы — 251
- Латыши — 259
- Аварцы — 292
- Чеченцы — 311
- Евреи — 314
- Осетины — 323
- Казахи — 357
- Таджики — 393
- Цыгане — 425
- Болгары — 486
- Ненцы — 503
- Грузины — 614
- Коми-пермяки — 659
- Киргизы — 731
- Поляки — 843
- Узбеки — 939
- Литовцы — 977
- Лезгины — 1406
- Мордва — 1462
- Удмурты — 1593
- Армяне — 1717
- Марийцы — 2280
- Молдаване — 2318
- Башкиры — 2333
- Азербайджанцы — 4858
- Чуваши — 5077
- Немцы — 5441
- Коми-ижемцы, ижемцы, изьватас — 5725
- Белорусы — 8859
- Татары — 10 779
- Украинцы — 36 082
- Лица, не указавшие национальную принадлежность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников — 46 886
- Коми — 202 348
- Русские — 555 963
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А как вы думали, сколько коми живет в республике? Были близки к верному ответу? Расскажите в комментариях!
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02 ноября 2020, 17:00
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