Выяснилось, какие дворы отремонтируют в Сыктывкаре в следующем году

Работы начнутся с 15 мая 2021 года
Выяснилось, какие дворы отремонтируют в Сыктывкаре в следующем году02 ноября 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru/ На благоустройство потратят 32 миллиона рублей
В Сыктывкаре будет продолжаться ремонт дорог и дворовых территорий в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда». Информацию об этом разместили на портале Госзакупок.
Согласно контракту, подрядчик должен:
- отремонтировать асфальтовое покрытие;
- установить скамейки и урны;
- заменить бортовые камни;
- заменить светильники;
На все эти работы выделяют 32 миллиона рублей. В 2021 году обновятся дворы следующих домов:
- дома №180, 184, 186 по улице Тентюковская;
- дом №119 по улице Первомайская;
- дом №28 по улице Кирова;
- дом №18 по улице Коммунистическая;
- дом №53 по Октябрьскому проспекту;
Ремонтные работы начнутся с 15 мая 2021 года и окончатся 30 сентября 2021 года.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
02 ноября 2020, 11:00
Комментарии 1