Выяснилось, какие дворы отремонтируют в Сыктывкаре в следующем году

В Сыктывкаре будет продолжаться ремонт дорог и дворовых территорий в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда». Информацию об этом разместили на портале Госзакупок.

Согласно контракту, подрядчик должен:

отремонтировать асфальтовое покрытие;

установить скамейки и урны;

заменить бортовые камни;

заменить светильники;

На все эти работы выделяют 32 миллиона рублей. В 2021 году обновятся дворы следующих домов:

дома №180, 184, 186 по улице Тентюковская;

дом №119 по улице Первомайская;

дом №28 по улице Кирова;

дом №18 по улице Коммунистическая;

дом №53 по Октябрьскому проспекту;

Ремонтные работы начнутся с 15 мая 2021 года и окончатся 30 сентября 2021 года.

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