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Пять арт-объектов Коми, которые напрочь раскритиковали жители

Пять арт-объектов Коми, которые напрочь раскритиковали жители

03 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Евгения Волдаева
На многие из них выделили значительные суммы из бюджеты

21 октября в Ухте открыли памятник десантникам в парке культуры и отдыха. Но спустя буквально несколько дней его решили демонтировать по причине того, что его раскритиковали жители. Об этом сообщила администрация Ухты. Портал PG11.ru выяснил, что именно не понравилось ухтинцам и собрал подборку подобных историй, в которых арт-объекты подверглись критике. 

Памятник десантникам в Ухте 

Фото Михаил Галата

Известный ухтинский художник Олег Сизоненко на своей странице в социальной сети написал об этом монументе следующее:

- Тут плохо настолько все - начиная от анатомии и кончая штанами (кто-то из журналистов метко назвал их шароварами для восточных танцев), - что никакой критике или переделке не подлежит. Такое впечатление, что этот «ваятель» живого стоящего человека не видел…»

Как пишет портал progoroduhta.ru, памятник доработают, а для нового проекта будет выбран новый мастер. Также рассматривают вариант, что, возможно, фигуру десантника заменят на архитектурную композицию из кованого берета и гвоздики. 

Шары с габионами в Мичуринском парке 

Фото Администрации Сыктывкара 

В 2019 году в парке имени Мичурина в Сыктывкаре установили «долгожданные» шары, наполненные камнями, на которые потратили более полумиллиона рублей. Всего поставили 10 сферических конструкций из металла, которые засыпали камнями. В них поместили бутовый камень и гальку белого и серого цветов диаметрами 70 сантиметров, метр и 1,2 метра соответственно.

Горожане не просто были недовольны, что мэрия так распоряжается бюджетом, а буквально обрушились не нее с гневными комментариями. Сыктывкарцы посчитали, что установка «каменных шаров» за такие деньги никому, кроме самой администрации, не нужна. Ни один человек не высказался «за» подобного рода арт-объекты.

Декоративный мост в Мичуринском парке 

Фото Анна Медведева 

В 2019 году также в Мичуринском парке построили декоративный мостик стоимостью около 800 тысяч рублей. По задумке чиновников, он должен был стать «символом любви и центром притяжения для фотографирования». Но сыктывкарцам мост не понравился, о чем они высказывались в соцсетях. 
По мнению людей, объект не соответствует затратам на него и выбивается из общей концепции парка. 
Одна из читательниц в паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости» высказала свое мнение:  

Концепция парка не продумана: отдельно камни в шарах, отдельно мост, изначально площадка, где был диван и кресла, непонятно зачем создана, что там хотели сделать. Сама конструкция моста не очень удачная, потому что он деревянный, возможно, в первый сезон он выслужит, но после зимы уже будет никакой. Крыша на балках у него есть, но она от дождя не защитит. Идея интересная, красивая, но недоработанная. Может, у моста должна быть предыстория, а так куда он ведет? Мост в никуда.


Площадка возле «Детского мира»

Фото Елена Миронова 

В 2013 году открыли игровую площадку рядом с «Детским миром» в Сыктывкаре. На ее создание ушло около четырех месяцев. Рабочие полностью разобрали старые дорожки и покрытие. На их месте появились новые пешеходные зоны с повышенной износостойкостью. Площадку озеленили, украсили малыми архитектурными формами, вазонами, урнами, ограждением. В центральной части сквера построили  облицованный гранитом каскадный фонтан с подсветкой. Но главной «изюминкой» проекта по замыслу создателей должен был стать деревянный фрегат на постаменте, который изготовили осужденные исправительной колонии. 

Фото Елена Миронова 

Однако, многим сыктывкарцам пришлось не по вкусу такое благоустройство. А заслуженный художник России, народный художник Коми Анатолий Неверов раскритиковал напрочь этот проект. 

Как пишет издание 7х7, игровую площадку перед «Детским миром» Анатолий Неверов назвал китчем, а установленные там скульптуры уродливыми. Корабль, по словам Анатолия, сыктывкарцы прозвали «зэк-артом».

Скульптуры на аллее в Усинске 

Фото Евгения Волдаева

В  2017 году в Усинске открыли новую аллею. На её создание было выделено 18 миллионов рублей. Кроме цветочной клумбы и детской площадки, там установили семь скульптур, которые объединены общей темой семейных ценностей. Одна из них запомнилась горожанам больше всего: мама с малышом. Лицо младенца вызвало недоумение, насмешки и недовольство.

«Pro Город» собрал комментарии жителей, которые критиковали композицию. Одна из них высказала свое мнение:

Ну вот всё хорошо,красиво... Но это лицо меня убивает! Ну разве это младенец? Больше похож на лысого карлика, лет шестидесяти. Не понимаю, неужели так сложно слепить лицо младенца было?

А что думаете вы о благоустройстве нашей республики? Пишите в комментариях. 

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Благоустройство Необычное

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