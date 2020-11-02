В России предложили возмещать затраты на тестирование на коронавирус

Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) выступили с предложением возмещать расходы граждан на услуги частных клиник по тестированию на коронавирусную инфекцию из бюджетных средств. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия».

Организации направили соответствующие письма, копии которых имеются в распоряжении газеты, председателю межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По словам главы СПРФ Петра Шелища, в организации начали поступать обращения от членов семей пациентов, которым продиагностировали коронавирусную инфекцию. Как объяснил общественник, из-за больших очередей в государственных поликлиниках, где ПЦР-тест на COVID-19 можно сделать бесплатно, они вынуждены сдавать их в частных клиниках за свой счет.

- Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать. Однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них, - пояснил газете Шелищ.

Напомним, 1 ноября в Коми лабораторно подтверждено 13 623 (+230) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 10 063 (+61) человека. Всего с начала пандемии умер 223 (+2) пациент.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»