Названы самые популярные вакансии ближайших лет в России

В ближайшие пять лет наибольшей популярностью у российских работодателей будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data. Об этом пишут «‎Известия».

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report), с которым ознакомились «‎Известия». Чуть реже компании заявляли о растущей роли разработчиков программного обеспечения, специалистов по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов.

Замыкают топ-10 наиболее перспективных профессий интернет-маркетологи, администраторы баз данных, а также менеджеры по продаже бизнес-услуг. В то же время рядовые сотрудники бухгалтерии, секретари и администраторы оказались, наоборот, наименее востребованными у работодателей.

Избыточными российские компании также посчитали наборщиков данных, торговых представителей, внутренних аудиторов, юристов и юридических секретарей. Под сокращение до 2025 года могут попасть и занятые физическим трудом, а именно, механики и ремонтники, заводские рабочие и коммивояжеры.

При этом, говоря о самых важных качествах наемного работника, работодатели называли умение комплексно решать проблемы, аналитическое мышление, быструю обучаемость и эмоциональный интеллект.

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