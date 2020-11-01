Ученые назвали очки одним из главных средств защиты от коронавируса

Исследования показали, что люди, которые носят очки, гораздо реже оказываются инфицированы новым коронавирусом, пишет «Российская газета».

Как рассказал на площадке форума OpenBio доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов, к соответствующим выводам пришли в КНР.

- В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже, - отмечает Сергей Нетесов. - В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато много (людей с проблемами зрения, - прим. ред.) носят очки более 80 процентов. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки.

Кроме того, ученый настоятельно рекомендовал носить маски. По его словам, основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз. Поэтому человек, который носит маску, не закрывая носа, все равно что вовсе без нее. Потеря обоняния в первую очередь говорит о том, что заражение произошло через нос, а этот один из наиболее распространенных симптомов COVID-19.

- По поводу эффективности масок опубликована масса противоречивых утверждений, - поясняет Сергей Нетесов. - И первые выводы одного из исследований действительно показали, что 85 процентов зараженных носили маску постоянно, либо часто. Однако половина из этих 85 процентов заразились от членов своей семьи. Дома они, естественно, маски не носили.

По мнению ученого, маски необходимо носить, особенно пожилым людям. В том числе из-за высокой смертности больных коронавирусом. Летальность заражения, как подчеркнул Сергей Нетесов, более чем в десять раз превышает этот показатель в случае гриппа. Кроме того, маски необходимы, потому что носитель коронавируса очень часто не знает о том, что является переносчиком.

- Зараженный человек выделяет вирус перед появлением первых симптомов. Он еще не чувствует, что болеет, не кашляет, у него еще нет высокой температуры, но он два дня будет выделять вирус и заражать окружающих, если ходит без маски, - уверен Сергей Нетесов. - Даже обычные маски уменьшают получаемую дозу вируса в сотни раз. Это проверено. Маска особенно сильно фильтрует воздух от больного человека. Если двое носят маску, то вероятность получения инфекции от одного к другому снижается в тысячи раз. Надо помнить, что 90 процентов людей переносят инфекцию бессимптомно.

Также эксперт рассказал, что исследования китайских специалистов показали: вирус живет на коже до 12 часов. Поэтому мытье рук - очень важная мера профилактики, а вот прикосновения руками к лицу повышает шансы занести вирус в организм.

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