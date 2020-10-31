Фото дня от сыктывкарца: «счастливое» детство

Детская площадка - место, предназначенное для того, чтобы ребята играли, веселились и проводили время на свежем воздухе. Но, судя по всему, радость от хорошей площадки получат не все. Например, подобное сооружение обнаружили сыктывкарцы во дворе дома №76 по Сысольскому шоссе. Немного непонятно, что там происходит и почему площадка огорожена. Возможно, сооружение хотели демонтировать, но что-то пошло не так.

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