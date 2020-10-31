Житель Коми написал рекордный рассказ-тавтограмму и посвятил его Путину

Житель Сосногорска Сергей Токмаков установил мировой рекорд. Он написал самый длинный в мире рассказ-тавтограмму, сообщает портал interrecords.ru.

Произведение сосногорца называется «Повесть правдивого пожилого провинциала». Текст состоит из 3 014 слов, причем каждое начинается на букву «П».

Сергей Токмаков отметил, что его произведение посвящается президенту Путину. Прочитать самый большой в мире рассказ-тавтограмму можно здесь.

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