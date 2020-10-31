Психолога МЧС по Коми признали одной из лучших в России

Психолога МЧС по Коми признали одной из лучших в России31 октября 2020
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Фото МЧС Коми / Екатерина Просвирнина
Всего в конкурсе участвовало 104 специалиста со всей страны
Психолог МЧС Коми Екатерина Просвирнина вошла в тройку лучших специалистов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
30 октября 2020 года в Центре экстренной психологической помощи МЧС России состоялось заседание по подведению итогов конкурса «Лучший психолог МЧС России». В этом году финал проводился с помощью видеоконференцсвязи.
Ежегодно специалисты психологической службы МЧС России борются за звание лучших в своей области. Конкурс проходит в два этапа. В первом участвовало 104 психолога со всех субъектов Российской Федерации. В дистанционном режиме в формате тестирования они подтверждали свои профессиональные знания.
Во второй тур прошли девять психологов, набравшие большее количество баллов. В их числе - сотрудница Главного управления МЧС России по Коми Екатерина Просвирнина, ставшая лучшей среди коллег по Северо-Западному федеральному округу.
В этом году для финалистов изменились задания. Помимо самопрезентации, от участников требовалось написать эссе на основе высказываний великих мыслителей и ученых, а также разработать методику проведения практического занятия с личным составом на заданную тему.
По итогам испытаний Екатерина Просвирнина, майор внутренней службы, начальник службы (психологической) отдела медико-психологического обеспечения управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Республике Коми вошла в тройку лучших психологов МЧС России.
Второе место заняла психолог из Ростовской области, первое — Пермского края. Приз зрительских симпатий достался представительнице Республики Тыва.
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31 октября 2020, 17:30
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