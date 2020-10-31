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Психолога МЧС по Коми признали одной из лучших в России

Психолога МЧС по Коми признали одной из лучших в России

31 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото МЧС Коми / Екатерина Просвирнина
Всего в конкурсе участвовало 104 специалиста со всей страны

Психолог МЧС Коми Екатерина Просвирнина вошла в тройку лучших специалистов России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

30 октября 2020 года в Центре экстренной психологической помощи МЧС России состоялось заседание по подведению итогов конкурса «Лучший психолог МЧС России». В этом году финал  проводился с помощью видеоконференцсвязи.

Ежегодно специалисты психологической службы МЧС России борются за звание лучших в своей области. Конкурс проходит в два этапа. В первом участвовало 104 психолога со всех субъектов Российской Федерации. В дистанционном режиме в формате тестирования они подтверждали свои профессиональные знания.

Во второй тур прошли девять психологов, набравшие большее количество баллов. В их числе - сотрудница Главного управления МЧС России по Коми Екатерина Просвирнина, ставшая лучшей среди коллег по Северо-Западному федеральному округу.

В этом году для финалистов изменились задания. Помимо самопрезентации, от участников требовалось написать эссе на основе высказываний великих мыслителей и ученых, а также разработать методику проведения практического занятия с личным составом на заданную тему.

По итогам испытаний Екатерина Просвирнина, майор внутренней службы, начальник службы (психологической) отдела медико-психологического обеспечения управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Республике Коми вошла в тройку лучших психологов МЧС России.

Второе место заняла психолог из Ростовской области, первое — Пермского края. Приз зрительских симпатий достался представительнице Республики Тыва.

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Красота МЧС

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Комментарии 1

23 минуты назад Мия
Молодец!
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