Завораживающие улыбки и чарующие взгляды: 8 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Наконец наступили долгожданные выходные. По традиции, в субботу портал PG11.ru делает подборку из снимков сыктывкарских красавиц, которые те публикуют у себя в Instagram. В этот раз в нее попало восемь фото. Смотрите и заряжайтесь позитивом!

@ragimka_gul

@kristina_tomsha_

@samarkina__irina

@19_katerinka

@olgadous

@marinatitova19850725

@nails_leridi

@elina__davydova

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