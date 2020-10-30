Фото дня в Сыктывкаре: «Столько вопросов и так мало ответов»

Фото: Евгения Сычева

Вот такое загадочное явление увидели на днях в столице Коми. А как часто вы видите в городе странные и необъяснимые вещи? Как считаете, куда куда делся владелец этих ботинок?

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