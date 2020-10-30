«Не на что будет списывать отставание в развитии»: сыктывкарцы о верховенстве Конституции над международным правом

В России рассмотрели поправки о верховенстве Конституции над международным правом. Первое чтение прошло во вторник, 27 октября. Портал PG11.ru выяснил, что об этом думают общественники и простые жители Сыктывкара.

Что за законопроект?

Владимир Путин предложил к рассмотрению ряд законопроектов о приоритете Конституции над международным правом. Поправки прошли первое чтение во вторник, 27 октября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ряд западных стран пытается сдержать развитие России — «в том числе в своих политических интересах они используют инструменты международного права». По его словам, новые нормы защитят права и интересы граждан, суверенитет государства.

Как это будет работать?

Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал, что значит превосходство Конституции над международным правом и как это будет работать:

— В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Юрист рассказал, что при внимательном прочтении этой нормы видно, что на сегодняшний день в ней предусмотрен приоритет международных договоров над законами, то есть установлен приоритет международного права над национальным, в том числе над Конституцией РФ.

— Согласно статьи 79 Конституции РФ, Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. А что же это за такие «межгосударственные органы, принимающие решения на основании положений международных договоров Российской Федерации»? Да это, в первую очередь, Европейский суд по правам человека. Вот его-то решения теперь можно будет не выполнять, если они противоречат Конституции РФ. А противоречат они Конституции РФ или нет — будет решать Конституционный Суд РФ, — объяснил юрист.

Мнение общественников

Журналист Сергей Морохин уверен, что все к этому давно шло. Также Сергей убежден, что таким путем правительство пытается подстраховаться перед последствиями многих дел:

— Благодаря новым поправкам российская власть попробует как-то смикшировать последствия предстоящих разбирательств в европейских судах. В частности, дел, связанных со сбитым в 2014 году над Восточной Украиной малазийским «Боингом», нефтяной компанией ЮКОС, принадлежавшей опальному олигарху Михаилу Ходорковскому. По ним Россию могут поставить перед фактом выплаты многомиллиардных сумм. А кому захочется платить? Наша власть попытается через принятие поправок остановить лавину исков от простых россиян в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Кстати, с октября там началось рассмотрение жалоб (их подготовлено уже 19) со стороны защитников Шиеса, против которых суды в Коми выносили сверх жесткие решения. Что касается сдерживания западными странами развития России. Сами себя загнали в угол, когда сознательно и целенаправленно уничтожали конкурентоспособные сегменты экономики – авиацию, машиностроение, ту же электронную промышленность. Сегодня доля России в мировой экономике всего 1,7 процента. То есть в пределах какой-то погрешности. О каком статусе сверхдержавы может идти речь, когда живем (точнее выживаем) за счет продажи необработанного сырья. Да и на него в последнее время падает спрос и цены.

Опрос

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте» опрос, чтобы выяснить, что сыктывкарцы думают о возможным изменениях в законодательстве.

Как видно из результатов опроса, большинство горожан не рады тому, что международное право перестанет быть последней инстанцией для граждан Российской Федерации. А как проголосовали вы? Расскажите в комментариях!

Мнения горожан

На удивление, сыктывкарцы не стали активно обсуждать эту новость в комментариях. Возможно, это связано с тем, что никто не верит, что российская Конституция действительно может стать весомее международного права, может быть, люди ждут результатов следующих чтений. Однако то малое количество комментариев, которое все-таки появилось, в основном отражают негативное отношение к возможным переменам:

— Наши чиновники больше всего сдерживают развитие, а не запад, так как заинтересованы только больше наворовать на яхты, виллы и так далее. У гроба карманов нет! Плевать хотели на народ! Есть только они, а все остальные — скот, который их кормит штрафами, налогами. Даже к животным так не относятся, как чиновники к простым людям! — Елена Горшенёва.

— Зря они так. Больше не на что будет списывать отставание в развитии, — Phil Cloudjumper.

— Теперь государство не будет платить гражданам штрафы за нарушение прав человека, по решению ЕСПЧ. Они просто отменяют международное право. И можно даже геноцид устраивать против несогласных с диктатором, — Константин Вайс.

— Вы что, российским судам не доверяете? — Александр Чернецов.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!