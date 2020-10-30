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Россияне стали массово скупать товары в страхе перед карантином

Россияне стали массово скупать товары в страхе перед карантином

30 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
publicdomainpictures.net
12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только продукты первой необходимости

Примерно треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары впрок. Причем теперь россияне покупают не только предметы первой необходимости, но и другие товары на случай закрытия магазинов, передает РБК.

Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19. 20% начали закупать впрок товары первой необходимости, показало исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe (есть у РБК).

12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Согласно данным исследования, после того как в российских регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. В нем приняли участие 1611 респондентов. 18% опрошенных были из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов-миллионников.

Каждый десятый опрошенный планирует чаще начать покупать товары в интернете.

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