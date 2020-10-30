Владимир Путин исключил возможность всеобщей самоизоляции

Президент Росси Владимир Путин заявил, что в стране не планируется вводить общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса, пишут «Известия».

- Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса полностью останавливается, — сказал он в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» в четверг, 29 октября.

При этом Путин подчеркнул, что в случае необходимости в каждом конкретном регионе или городе исходя из эпидемиологической обстановки будут приниматься «оправданные точечные решения».

Также российский лидер отметил, что необходимо продлить господдержку компаний малого и среднего бизнеса, работающих в особо пострадавших от пандемии отраслях, в частности, в сфере общепита.

- Предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса, - сказал президент.

По словам главы государства, общий объем федеральных средств, которые были направлены на поддержку экономики и граждан в текущем году, составил около 4,5% ВВП.

Накануне Владимир Путин поручил выделить регионам на борьбу с коронавирусом 10 млрд рублей. Он отметил, что средства должны пойти на транспортное обслуживание тех, кто в этом нуждается, на приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование.

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