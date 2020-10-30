Генерал-майор в отставке и участник «Кофейного дела»: что известно о новом руководителе администрации главы Коми

В Коми сменился руководитель администрации главы республики. Им стал небезызвестный генерал-майор в отставке Игорь Божков, который был одним из главных фигурантов крупного уголовного дела в Москве. Портал PG11.ru подготовил для вас информацию о прошлом нового чиновника со ссылкой на метериал «BFM.ru»

Генерал-майор полиции

Игорь Божков родился 21 октября 1972 года в городе Шебекино Белгородской области. В 1992 году он стал слушателем Белгородской высшей школы МВД России. В 1996 году по окончании учебного заведения его назначили участковым инспектором отдела милиции УВД. Дальше его карьера шла только вверх. В 1997 году он стал преподавателем высшей школы МВД, затем адъюнктом Академии управления МВД России. По окончании учебы вернулся на службу на должность оперуполномоченного главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России.

В 2012 году был назначен на должность начальника УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД Российской Федерации по городу Москве. В 2014 году ему присвоили специальное звание - «генерал-майор полиции».

«Кофейное дело»

Как сообщает «ВFM.ru», Игорь Божков был одним из главных фигуратнов в деле о хищении конфиската - продукции, которые изымают правоохранительные органы у бизнесменов и сбывают через подконтрольные силовиками фирмы.

Предприниматель Николай Куделко владел фирмой по продаже кофе. Дела у него шли хорошо и это не осталось незамеченным. Бизнесмен отказался платить «дань» из-за чего появились последствия.



Сотрудники правоохранительных органов конфисковали товар предпринимателя - 30 фур кофе на сумму около двух миллионов долларов. По словам работников МВД, вся партия была уничтожена. Самого Николая заключили под стражу в следственный изолятор.

Как отмечает сам предприниматель, за время, пока он был в заключении, сотрудникам удалось «отжать» у него некоторую личную собственность: автомобили Mercedes 600, Land Cruiser 100 и грузовик были изъяты и также признаны вещественным доказательством, проданы по поддельной доверенности. Были попытки завладеть и квартирой Николая, но они не увенчались успехом.

Когда Николай Куделко вышел на свободу, он начал добиваться справедливости. В 2015 году он обратился в следственный комитет. В ходе разбирательств было установлено, что на самом деле его «изъятый и уничтоженный кофе» был реализован на подмосковных оптовых рынках. Итогам разбирательств стали сроки для основных фигурантах этого дела.

Судья Тверского суда Елена Ермакова объявила об окончании слушаний по делу Алексея Монина 2 июня 2016 года. В этот же день появился президентский указ об увольнении нескольких генералов, в том числе и начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Игоря Божкова, который, как предполагается, связан с делом Куделко.

Как сообщает «Росбалт», Игоря Божкова допрашивали следователи в рамках этого дела. По словам предпринимателя Куделко, он видел его на переговорах о сумме взятки, которую с него требовали. Однако сам Игорь Божков свое участие в коррупционной схеме отрицает.

В анти-коррупционных декларациях Игорь Божков указал доход:

2 664 773 рублей за 2014 год и 88 квадратных метров недвижимости;

за 2014 год и 88 квадратных метров недвижимости; 2 075 119 рублей за 2015 год и 36 квадратных метров недвижимости;

за 2015 год и 36 квадратных метров недвижимости; в 2016 году был уволен со службы.

Глава института теоретической и эксперементальной физики

Как сообщает издание «Завтра», после увольнения со службы Игорь Божков возглавил институт теоретической и экспериментальной физики. Случилось это во время разгара эпидемии коронавируса 31 марта 2020 года.

Газета «Завтра» задалась вопросом: какое отношение выпускник Белгородской школы МВД, бывший начальник УВД на Московском метрополитене имеет к теоритической и математической физике, астрофизике, физике элементарных частиц и так далее. Коллектив института написал жалобу Михаилу Мишустину, с просьбой разъяснить ситуацию.

С 23 июня по 28 октября 2020 года Игорь Божков был заместителем министра здравоохранения Республики Коми

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