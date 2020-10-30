Ученый назвал связь заболеваемости COVID-19 и уровня счастья

COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. Об этом в интервью рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто, пишут «Известия».

- Считаю, что сейчас нужно активно мотивировать население на сохранение здорового образа жизни, на хорошее настроение. COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду, — сказал академик. Сам Евгений Шляхто для профилактики принимает витамины и микроэлементы, поделился он.

Специалист напомнил, что согласно исследованиям из Италии и Мексики, у многих заболевших COVID-19 был выявлен дефицит витамина D.

- Прежде мы рассматривали витамин D как гормон, который регулирует фосфорно-кальциевый обмен и предотвращает рахит и остеопороз. Потом выявили связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А сейчас обнаружили связь с иммунной системой: он работает как модулятор иммунной системы, активатор Т-клеточного иммунитета, — заключил ученый.

Также Шляхто рассказал о созданной в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова единой систему для помощи врачам при ведении больных с COVID-19 , о том, как связана смертность от коронавируса с болезнями сердца и о российской вакцине – «кефирчике» на основе энтерококка.

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