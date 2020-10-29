Фото дня в Коми: с высоты птичьего полета

Горожане делятся красивыми снимками
Фото дня в Коми: с высоты птичьего полета29 октября 2020
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@deniss_davydov
@deniss_davydov
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