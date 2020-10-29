Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Сыктывкар в деталях: история и достопримечательности «Дома быта»

Сыктывкар в деталях: история и достопримечательности «Дома быта»

29 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: фотоальбом Сыктывкар 1978 года/ Дом быта в Советское время
Ранее были открыты только 3 этажа

«Дом быта» в Сыктывкаре - одна из точек сосредоточения жителей города и главный атрибут центральной части города. В нашей рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru рассказал об истории этого строения.

Пятиэтажный «Дом быта» построили в декабре 1972 года. В нем располагались ателье по пошиву одежды, обувная мастерская, фотоателье, парикмахерские, часовая мастерская. Это был не торговый комплекс, а дом услуг. На два верхних этажа нельзя было пройти, ведь там были сами мастерские.

Историк Игорь Сажин отметил, что местные жители вспоминают «Дом быта» из-за того, что в нем находился Театр моды. Внутри находилось ателье, а модели демонстрировали его продукцию.

Подиум быта был уже в 1976 году. Я сама участвовала в показе, - отметила сыктывкарка Елена Соболева.

Я работал на четвертом этаже портным и возглавлял бригаду по покрытию полушубков. В «Доме быта» и вязали, и из шкурок шили, и на одежде и шапках вышивали различные украшения - узоры, надписи. Даже под «фирму», например, Karhu, - вспоминает сыктывкарец Евгений Машкин.
 

Современный «Дом быта» представляет собой торговый комплекс, в котором теперь доступны все этажи, а также подвал. В здании располагаются 107 организаций

«Дом быта» стал намного популярнее среди молодого поколения после того, как в нем открылся первый и единственный «Макдональдс» в Сыктывкаре. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Сыктывкар в деталях

Читайте также: «Без медикаментов у него остановилось сердце»: сыктывкарец рассказал, как его сын погиб в СИЗО

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре мужчина избил женщину и оставил ее умирать в подъезде Посмотреть все

Редакция рекомендует

24 октября
Фото дня: «разобранная» Национальная библиотека Коми Читать
24 октября
Сыктывкарцы рассказали, на сколько увеличились их расходы за время пандемии Читать
23 октября
Ученый из Коми рассказал «Первому каналу» о мутантах-долгожителях Читать
Посмотреть все
27 октября В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
Загрузка...

Новости России и мира

03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru