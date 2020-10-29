Сыктывкар в деталях: история и достопримечательности «Дома быта»

«Дом быта» в Сыктывкаре - одна из точек сосредоточения жителей города и главный атрибут центральной части города. В нашей рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru рассказал об истории этого строения.

Пятиэтажный «Дом быта» построили в декабре 1972 года. В нем располагались ателье по пошиву одежды, обувная мастерская, фотоателье, парикмахерские, часовая мастерская. Это был не торговый комплекс, а дом услуг. На два верхних этажа нельзя было пройти, ведь там были сами мастерские.

Историк Игорь Сажин отметил, что местные жители вспоминают «Дом быта» из-за того, что в нем находился Театр моды. Внутри находилось ателье, а модели демонстрировали его продукцию.

Подиум быта был уже в 1976 году. Я сама участвовала в показе, - отметила сыктывкарка Елена Соболева.

Я работал на четвертом этаже портным и возглавлял бригаду по покрытию полушубков. В «Доме быта» и вязали, и из шкурок шили, и на одежде и шапках вышивали различные украшения - узоры, надписи. Даже под «фирму», например, Karhu, - вспоминает сыктывкарец Евгений Машкин.



Современный «Дом быта» представляет собой торговый комплекс, в котором теперь доступны все этажи, а также подвал. В здании располагаются 107 организаций.

«Дом быта» стал намного популярнее среди молодого поколения после того, как в нем открылся первый и единственный «Макдональдс» в Сыктывкаре.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»