Хватает только на еду и одежду: две трети россиян утопают в бедности

Если в 2019 году только половина молодежи жаловалась на нехватку средств на товары длительного пользования, то сейчас их не могут позволить себе более 64%. Об этом сообщает РБК.



Почти двум третям российских молодых семей — 64% — денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут. Это следует из опроса Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года.



По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей (возраст супругов составляет от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось. Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них (50,3%) заявляли, что им хватает средств на что-то еще кроме еды и одежды. Спустя год молодые семьи оказались наименее обеспеченными.



После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.



Финансовое положение в среднем улучшилось у многодетных семей — 50,5% из них сообщили, что им трудно покупать товары длительного пользования (бытовую технику, мебель, транспортные средства). Годом раньше их было почти на 10% больше.



В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, за год незначительно увеличилась. Если в прошлом году этот показатель составлял 49,4%, то сейчас вырос до 49,9%. Больше всего таких домохозяйств на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях. В 46 российских регионах более половины семей не обладают средствами для покупки товаров длительного пользования.



Наиболее финансово благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе. Только 19,3% домохозяйств там заявили о наличии средств только на питание и одежду. В Саратовской области их 22,5%, в Ингушетии — 25,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 27,3%, в Архангельской области — 31,7%.



Хуже всего свои доходы оценивают жители Брянской области: 33% семей заявили, что денег им хватает только на еду, а купить одежду, оплатить коммунальные счета уже трудно. Всего в России почти два десятка регионов, где 20% и более домохозяйств заявляют о подобном финансовом положении. Среди них Забайкалье, Томская и Пензенская области, Тыва, Башкирия.