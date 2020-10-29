Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний
Главная
Новости
Хватает только на еду и одежду: две трети россиян утопают в бедности

Хватает только на еду и одежду: две трети россиян утопают в бедности

29 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Хуже всего свои доходы оценивают жители Брянской области

Если в 2019 году только половина молодежи жаловалась на нехватку средств на товары длительного пользования, то сейчас их не могут позволить себе более 64%. Об этом сообщает РБК.

Почти двум третям российских молодых семей — 64% — денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут. Это следует из опроса Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года.

По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей (возраст супругов составляет от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось. Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них (50,3%) заявляли, что им хватает средств на что-то еще кроме еды и одежды. Спустя год молодые семьи оказались наименее обеспеченными.

После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.

Финансовое положение в среднем улучшилось у многодетных семей — 50,5% из них сообщили, что им трудно покупать товары длительного пользования (бытовую технику, мебель, транспортные средства). Годом раньше их было почти на 10% больше.

В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, за год незначительно увеличилась. Если в прошлом году этот показатель составлял 49,4%, то сейчас вырос до 49,9%. Больше всего таких домохозяйств на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях. В 46 российских регионах более половины семей не обладают средствами для покупки товаров длительного пользования.

Наиболее финансово благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе. Только 19,3% домохозяйств там заявили о наличии средств только на питание и одежду. В Саратовской области их 22,5%, в Ингушетии — 25,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 27,3%, в Архангельской области — 31,7%.

Хуже всего свои доходы оценивают жители Брянской области: 33% семей заявили, что денег им хватает только на еду, а купить одежду, оплатить коммунальные счета уже трудно. Всего в России почти два десятка регионов, где 20% и более домохозяйств заявляют о подобном финансовом положении. Среди них Забайкалье, Томская и Пензенская области, Тыва, Башкирия.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги

Читайте также: В России увеличат размер больничных родителям детей до семи лет 

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре мужчина избил женщину и оставил ее умирать в подъезде Посмотреть все

Редакция рекомендует

24 октября
Фото дня: «разобранная» Национальная библиотека Коми Читать
24 октября
Сыктывкарцы рассказали, на сколько увеличились их расходы за время пандемии Читать
23 октября
Ученый из Коми рассказал «Первому каналу» о мутантах-долгожителях Читать
Посмотреть все
27 октября В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
Загрузка...

Новости России и мира

03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru