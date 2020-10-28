Фото дня в Сыктывкаре: последние отзвуки осени

@olgadous

- Остаюсь в Сыктывкаре только по этой причине. Растения и деревья у нас не в курсе, когда приходит зима. Живут своей жизнью. Как и я. Неважно, что вокруг. Сияй.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.