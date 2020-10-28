Фото дня в Сыктывкаре: последние отзвуки осени

Горожане делятся красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: последние отзвуки осени28 октября 2020
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@olgadous
@olgadous
- Остаюсь в Сыктывкаре только по этой причине. Растения и деревья у нас не в курсе, когда приходит зима. Живут своей жизнью. Как и я. Неважно, что вокруг. Сияй.
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