Россиянам напомнили о короткой неделе в ноябре

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который в этом году выпадает на среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

- Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня - 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, - рассказали в ведомстве.

В Роструде отметили, что поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян только в конце декабря. В этом году 31 декабря выпадет на четверг и является сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января в 2021 году.

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