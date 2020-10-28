Люди бегут из Коми: сыктывкарцы рассказали, за что они не любят республику (видео)

Половина жителей Республики Коми хотят уехать в другой регион на постоянное место жительства, об этом сообщает издание «РИА Новости». Портал PG11.ru выяснил, так ли это на самом деле и в чем причины оттока населения.

Так в чем же главная проблема?

По данным исследования, основная причина, по которым люди бегут из Коми - низкая заработная плата. Мы спросили у общественников, что они думают о сложившейся проблеме.

Сергей Морохин, журналист

Статистика грустная. В 2018 году впервые за всю историю Сыктывкара был зафиксирован отток населения. Убыль составила примерно 500 человек. В 2019 еще минус полтысячи! В этом году, судя по тому, что многие знакомые обсуждают тему отъезда, минусовые показатели могут значительно увеличиться. И все это было предсказуемо. Мы живем в эпоху дикого периферийного капитализма, которому важна лишь прибыль: сразу и сейчас. Север же в прошлом столетии развивался в рамках государственной плановой экономики. После развала Советского Союза практически все производства, не связанные с добычей сырья, схлопнулись. Чтобы ситуация изменилась, нужна грамотная государственная политика. Но это что-то из области фантастики. Чиновники сегодня живут одним днем. Окончательное превращение нашей столицы в город чиновников и пенсионеров – это еще не самый худший вариант. Посмотрите на Воркуту и Инту.

Станислав Штралер, общественник

Да, есть такая тенденция и уже давно. Из Сыктывкара в большей степени едут молодые люди, которые ищут более выгодные и удобные рабочие места, а также более комфортную жизнь в местах проживания. Считаю, что их выводы сделаны в большей степени из того, что в Коми очень мало информации о местах работы и свободных местах. Недостаточно заработной платы для среднего уровня проживания. Многие жалуются, что в городе некуда сходить в свободное время. Город не обустроен для комфортного проживания. Более взрослому поколению приходится уезжать за детьми, или опять же, за заработком. Комфорт их волнует меньше, главное, было бы на что прожить. В организациях идёт тенденция сокращения штата. Повторюсь, основное решение данного вопроса, это рабочие места и комфорт проживания. Жильё уже не является таким важным вопросом.

Алексей Бешкарев, журналист

Люди всегда мигрировали в поисках лучших мест для жизни. В древности это происходило, когда заканчивались ресурсы: уходила вода, исчезали животные для охоты. Сегодня таким ресурсом стали деньги. Современная Россия устроена таким образом, что этот денежный ресурс в основном сосредоточен в столице, что и создает опасную диспропорцию между Москвой и регионами. Одним из решений проблемы, соответственно, мог бы стать пересмотр системы налогообложения, которая не должна строиться на высасывании всего, что возможно, из республик и областей. Плюс к этому в Коми должно идти увеличение числа рабочих мест, развиваться промышленность, образование, информационная сфера, а это всё непростые, долговременные задачи.

Хорошо ли жить в Коми?

Издание «РБК» проанализировало жизнь в других регионах России и составило список на основе различных критериев: климат, уровень доходов население, количество людей, которые работают по «белому» и другие. Республика Коми находится на последних местах.

По данным исследования, самая серьезная проблема республики - климат. Однако отмечается, что в Коми относительно доступное жилье, высокое количество людей с «белой» заработной платой и низкой закредитованностью населения.

Аналогичная ситуация наблюдается в соседних регионах - Кировской и Архангельской области. Там также наблюдается отток населения, более 50 процентов опрошенных с удовольствием переехали бы в другой регион. Респонденты из этих областей отметили плохую экологию и низкие заработные платы.

Также к плюсам относят большое количество врачей и учителей, что также сказывается на уровне жизни населения.

К примеру Москва и Санкт-Петербург находятся на первых местах по уровню жизни. Согласно статистике, единственный фатальный минус этих регионов - не все могут позволить там жилье. В отличии от Коми, уровень заработка москвичей и петербуржцев намного выше, а банковские счета больше.

Хотят ли сыктывкарцы бежать из республики?

В нашей группе «ВКонтакте» мы спросили у наших читателей, готовы ли они уехать из Сыктывкара в другой регион или, может быть, в другую страну.

Большинство отметило, что они бы с удовольствием перебрались в другой регион. Журналисты портала PG11.ru вышли на улицу и решили спросить у прохожих: «Нравится ли им жить в столице Коми?». Лучший ответ об обстановке в городе - в конце видео.

Вопреки исследованию, сыктывкарцы отметили, что им нравится жить в городе. Они отмечают местные красоты, замечательную природу и то, что с каждым годом город становится все лучше и лучше.

Хотите ли вы уехать из Коми? Пишите в комментариях!

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