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Как сделать макияж на Хэллоуин: пошаговая инструкция от сыктывкарского визажиста

Как сделать макияж на Хэллоуин: пошаговая инструкция от сыктывкарского визажиста

28 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Вероники Габовой
С помощью нее вы создадите простой, но очень эффектный образ

Миллионы людей 31 октября празднуют Хэллоуин. Считается, что в этот день ворота между миром живых и мертвых отворяются, и души усопших приходят на землю. Чтобы сбить нечисть с толку и сойти за «своих», люди наряжаются в страшные костюмы, надевают маски, делают грим. Вместе с сыктывкарским визажистом Вероникой Габовой мы подготовили пошаговую инструкцию, как сделать ужасающе красивый макияж на Хэллоуин. 
Первое, что советует сделать Вероника - это вдохновиться. 

- Если у вас в голове нет какого-то цельного образа, заходите в поисковые системы и ищете картинки с макияжами на Хэллоуин (я так и сделала). 

Что нужно сделать, чтобы получился образ, как на фотографии?

1. Выбираем тон. Он должен быть максимально белым, бледным. Это поможет «умертвить» вашу кожу. Тон лучше наносить после макияжа глаз, чтобы все было чисто.

2. Подбираем основные оттенки. Минимальный арсенал оттенков - черный, красный и бордовый. Но можно не ограничивать себя и добавлять другие цвета.

3. Делаем макияж глаз. Этот образ - драматичный, поэтому мы делаем «смоки», который выводим красным, бордовым, розовым цветом (создаём красноту, «болезненность» глаз). То есть сначала добавляем черный пигмент, а уже потом тушуем в него красный. Чтобы легче вывести форму, можете приклеить обычный скотч на нижнее веко по направлению к виску (главное, потом не сдирать его с кожей). Для лучшего эффекта можно приклеить накладные ресницы. Не бойтесь тушевки на нижнем веке: чем она ниже, тем драматичней получится образ.

4. Прорисовываем капилляры, сосуды на область под глазами. Это можно сделать красной/бордовой помадой. Для этого берем тонкую кисть и рисуем их под глазами, как хочется (можно пойти даже ниже, чем на фотографии). Кисть необязательно должна быть профессиональной.

5. Укладываем брови. Для того, чтобы брови смотрели вверх, их нужно расчесать щеточкой со специальным мылом или гелем для укладки бровей. Если нет специального мыла, используем обычное. Для большего объема прорисовываем недостающие волоски. 

6. Делаем контуринг лица. Я использовала аквагрим и зубную щетку.

7. Подбираем цвет для макияж губ. Губы можно оформить черным цветом, красным или бордовым. Контур делаем размазанным (можно и четким - на ваш вкус).

8. Подбираем одежду, идем праздновать Хэллоуин и делать жуткие фоточки! 

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Интервью Красота Необычное

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