Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Рейтинг мебельных компаний В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды
Главная
Новости
В России рассмотрели поправки о верховенстве Конституции над международным правом

В России рассмотрели поправки о верховенстве Конституции над международным правом

28 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото предоставлено партией «Единая Россия»
Первое чтение прошло во вторник, 27 октября

Пакет законопроектов о приоритете Основного закона страны внес в Госдуму Президент России Владимир Путин. Инициативами предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права в шести кодексах РФ — Гражданском, Семейном, Уголовно-процессуальном, Арбитражном процессуальном, Гражданском процессуальном, и в Кодексе административного судопроизводства. Поправки прошли первое чтение во вторник, 27 октября.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»), отметил, что ряд западных стран пытается сдержать развитие России — «в том числе в своих политических интересах они используют инструменты международного права». По его словам, новые нормы защитят права и интересы граждан, суверенитет государства.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») в свою очередь не исключил, что поправки могут коснуться и других кодексов.

- Наша с вами задача — выстроить систему актов, чтобы не было в одном одно, в другом — другое. Здесь последовательно, через основной закон, мы вносим как раз эти поправки в эти законодательные акты. Здесь [в приятных поправках] нет Жилищного кодекса, нет Земельного, Трудового, мы с вами обсуждали. Я думаю, мы придем к этому вопросу: в них нужно будет тоже вносить поправки, это отдельные кодексы, чрезвычайно важны, — сказал Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрия Медведев заявил, что одна из главных задач партии на осеннюю сессию — законодательное обеспечение поправок в Конституцию, за которые люди проголосовали минувшим летом. Во вторник, 27 октября, Госдума рассматривает сразу девять «конституционных» законопроектов – из них два в третьем чтении и четыре – во втором. Ранее Павел Крашенинников отмечал, что все они качественно проработаны, связаны между собой и будут работать в системе.

- Защита суверенитета нашей страны, наравне с закреплением незыблемых социальных гарантий, является одной из главных целей новой Конституции. Приведение кодексов в соответствие главному закону страны – это следующий логичный шаг. Наши коллеги в Государственной Думе оперативно ведут эти работу. В свою очередь, перед нами, как перед депутатами Государственного Совета Республики Коми, также стоят задачи по «настройке» регионального законодательства, чтобы законы Республики Коми звучали в унисон с федеральными нормами, встраиваясь в единое правовое поле, главной целью которого является защита интересов наших граждан. Это очень важно! - подчеркнул председатель Госсовета Коми, первый заместитель секретаря Коми Регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Усачёв.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Закон Конституция

Читайте также: В Сыктывкаре судебные приставы отобрали детей

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре мужчина избил женщину и оставил ее умирать в подъезде Посмотреть все

Редакция рекомендует

24 октября
Фото дня: «разобранная» Национальная библиотека Коми Читать
24 октября
Сыктывкарцы рассказали, на сколько увеличились их расходы за время пандемии Читать
23 октября
Ученый из Коми рассказал «Первому каналу» о мутантах-долгожителях Читать
Посмотреть все
вчера В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
Загрузка...

Новости России и мира

03 октября
В России введут штраф за езду на летней резине зимой
26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru