В России рассмотрели поправки о верховенстве Конституции над международным правом

Пакет законопроектов о приоритете Основного закона страны внес в Госдуму Президент России Владимир Путин. Инициативами предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права в шести кодексах РФ — Гражданском, Семейном, Уголовно-процессуальном, Арбитражном процессуальном, Гражданском процессуальном, и в Кодексе административного судопроизводства. Поправки прошли первое чтение во вторник, 27 октября.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»), отметил, что ряд западных стран пытается сдержать развитие России — «в том числе в своих политических интересах они используют инструменты международного права». По его словам, новые нормы защитят права и интересы граждан, суверенитет государства.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») в свою очередь не исключил, что поправки могут коснуться и других кодексов.

- Наша с вами задача — выстроить систему актов, чтобы не было в одном одно, в другом — другое. Здесь последовательно, через основной закон, мы вносим как раз эти поправки в эти законодательные акты. Здесь [в приятных поправках] нет Жилищного кодекса, нет Земельного, Трудового, мы с вами обсуждали. Я думаю, мы придем к этому вопросу: в них нужно будет тоже вносить поправки, это отдельные кодексы, чрезвычайно важны, — сказал Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрия Медведев заявил, что одна из главных задач партии на осеннюю сессию — законодательное обеспечение поправок в Конституцию, за которые люди проголосовали минувшим летом. Во вторник, 27 октября, Госдума рассматривает сразу девять «конституционных» законопроектов – из них два в третьем чтении и четыре – во втором. Ранее Павел Крашенинников отмечал, что все они качественно проработаны, связаны между собой и будут работать в системе.

- Защита суверенитета нашей страны, наравне с закреплением незыблемых социальных гарантий, является одной из главных целей новой Конституции. Приведение кодексов в соответствие главному закону страны – это следующий логичный шаг. Наши коллеги в Государственной Думе оперативно ведут эти работу. В свою очередь, перед нами, как перед депутатами Государственного Совета Республики Коми, также стоят задачи по «настройке» регионального законодательства, чтобы законы Республики Коми звучали в унисон с федеральными нормами, встраиваясь в единое правовое поле, главной целью которого является защита интересов наших граждан. Это очень важно! - подчеркнул председатель Госсовета Коми, первый заместитель секретаря Коми Регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Усачёв.

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