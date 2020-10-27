Фото дня в Сыктывкаре: повелительница голубей

Можно любить животных, но главное - чтобы они любили вас. Именно об этом наш сегодняшний кадр в рубрике «Фото дня».

Фото: Виктор Конюхов

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